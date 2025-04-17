Известна личность предполагаемого убийцы экс-участника «Дома-2» Дмитрия Лукина

Предполагаемый убийца бывшего участника шоу «Дом-2» Дмитрия Лукина работает сценаристом сериалов на федеральных каналах, а ранее был в команде КВН «Махачкалинские бродяги». О его личности сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, мужчина работал в таких знаменитых проектах на ТВ, как «Прожектпэрисхилтон», «Новогодний переполох» и «Счастливы вместе».

Во времена участия в КВН у него была фамилия Мамедов. После переезда в Москву он ее сменил.

Известно, что после убийства Лукина мужчина оказался в реанимации в тяжелом состоянии. У него были зафиксированы переломы на лице, порезы на руке, ушибы и ссадины. Его привезли в больницу правоохранители, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Он упал в обморок во время оформления. Медики подключили его к аппарату ИВЛ.

Ранее мы писали о том, что на теле Лукина было обнаружено порядка 50 ножевых ранений. Тело мужчины было найдено в квартире на востоке Москвы.