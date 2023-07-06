Изрезанный друзьями подросток в Новосибирской области пришел в себя

Мать избитого сверстниками школьника в селе Плотикове Новосибирской области рассказала телеканалу «360», что его состояние улучшилось.

Женщина отказалась комментировать обстоятельства нападения, поскольку расследование продолжается.

Известно, что мальчик вышел из комы.

Напомним, на берегу реки Ини школьники набросились на своего товарища из-за долга, который один из них не хотел возвращать потерпевшему. Сначала против одноклассника использовали перцовый баллончик, а потом ему нанесли множественные удары ножом и камнем. Сверстники оставили его умирать в кустах, позже его нашел прохожий.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство, совершенное группой лиц».

Ранее, бабушка одного из виновников рассказала, в каких отношениях были мальчики до случившегося.