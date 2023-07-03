Что произошло и в каких отношениях были школьники, нанесшие однокласснику 70 ножевых ранений под Новосибирском

В селе Плотниково под Новосибирском несколько дней обсуждают, как школьники избили и изрезали ножом до комы 15-летнего одноклассника, а потом бросили его умирать в кустах. Бабушка одного из виновников, который сейчас находится под домашним арестом, рассказала kp.ru, почему это произошло.

Как сообщила женщина, раньше мальчики дружили. Вместе ходили на тайский бокс и никогда не ругались. Позже оказалось, что пострадавший долгое время оскорблял одного из обидчиков. Однако семья виновника не может понять, почему тихий и спокойный ребенок проявил такую агрессию.

Бабушка 14-летнего виновника также добавила, что происшествие обросло слухами, а их семью начали травить. Соседи смотрят косо, а подростка «чуть ли не в маньяки записали».

В настоящий момент в обстоятельствах произошедшего разбирается Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство, совершенное группой лиц.

Напомним, 29 июня школьники встретились на берегу реки Иня, где у них и произошла ссора. В начале против одноклассника использовали перцовый баллончик, а потом ему нанесли множественные удары ножом. Чуть позже местный житель увидел руку, торчащую из кустов, и вытащил оставленного израненного ребенка. У мальчика более 70 ножевых ранений. Виновные под арестом: 14-летний одноклассник дома, а 15-летний — в СИЗО.

Ранее мы писали, что в деревне Косяково в подмосковном Воскресенске водитель сбил велосипедиста и вместо оказания помощи воткнул ему нож в живот.