Изрезала и выбросила в пакете: 17-летняя россиянка жестоко избавилась от сына после его появления на свет

Тело младенца с колото-резаными ранами шеи обнаружили на одной из улиц Барнаула. От новорожденного решила избавиться 17-летняя мать, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, девушка росла в благополучной семье и решила скрыть факт появления ребенка на свет от своих родителей. Она самостоятельно родила здорового мальчика, но, испугавшись реакции своих отца и матери, несколько раз ранила малыша в шею и грудную клетку.

После девушка завернула ребенка в полиэтиленовый пакет и вынесла на улицу.

Правоохранители задержали подозреваемую. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

«По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка исполнения соблюдения требований федерального законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — пояснили в пресс-службе прокуратуры региона.

