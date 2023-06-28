«Изо рта шла пена с кровью»: мальчик умер в Москве после отказа скорой забрать его в больницу

В Москве скончался шестилетний мальчик, которого скорая отказалась госпитализировать, несмотря на наличие направления от педиатра. На действия медиков пожаловалась его мать.

Женщина рассказала РЕН ТВ, что ребенку стало плохо вечером 26 июня. Придя домой, она измерила сыну температуру: оказалось, что у ребенка 39,5. Жаропонижающее помогло сбить температуру, а мать вызвала домой педиатра.

Та заподозрила у ребенка менингит и дала направление на госпитализацию. Женщина собрала вещи и вызвала скорую. Однако, по ее словам, прибывшие медики не стали забирать мальчика в больницу: они решили, что симптомы не соответствовали диагнозу.

Мальчик остался дома, и снова поднялась температура. На этот раз лекарства не помогли. Ночью ему стало плохо.

Источник сообщил, что «мать вызвала медиков, но у мальчика к тому моменту уже изо рта шла пена с кровью». Приехавшие врачи пытались реанимировать ребенка, но он умер.

Предстоит выяснить обстоятельства и причины смерти несовершеннолетнего. Предположительно, у мальчика был отек легких.

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