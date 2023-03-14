Изо рта шла пена: подробности загадочной смерти молодой украинки в Подмосковье

Накануне 13 марта супруг 23-летней украинки сообщил в полицию Раменского района Подмосковья о смерти. По его словам, девушка умерла во сне до приезда бригады скорой помощи. Издание mk.ru узнало подробности произошедшего.

Муж скончавшейся рассказал, что они переехали из Украины в Подмосковье в сентябре 2022 года. Они сняли квартиру, которую полностью приходилось оплачивать мужчине, так как его жена находилась в декрете – сидела дома с сыном 2.5 лет и полуторагодовалой дочерью. На здоровье девушка совершенно не жаловалась, поэтому ее супруг спокойно уходил на работу, чтобы обеспечивать семью.

13 марта в 8 утра молодой отец проснулся из-за плача детей. Они просили кушать, так как как раз подошло время для кормления, однако мама почему-то в этот раз не встала вовремя. Мужчина посмотрел на жену и сразу понял, что дела плохи. Он пытался ее разбудить толчками, но она не реагировала, а затем у нее изо рта пошла пена. Приехавшие на вызов медики уже ничем не смогли помочь украинке, ведь она перестала дышать, не дождавшись реанимации.

По словам мужчины, он и представить не может, что послужило причиной смерти жены. Она не болела, наркотики никогда не употребляла. Полицейские все еще проверяют все обстоятельства произошедшего, но у них вызывают подозрения слова супруга скончавшейся. Однако говорить о реальных причинах произошедшего с молодой матерью можно будет только после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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