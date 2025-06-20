Изо рта шли пена и кровь: туристка пожертвовала жизнью ради красивых фото на пляже

Поездка на пляж в Индонезии завершилась смертью для 30-летней туристки из Китая. Девушка захлебнулась во время позирования для фото.

По данным The Straits Times, туристка Цю Янь приехала с остальными туристами на пляж с розовым песком Лонг-Бич в национальный парк Комодо. Гид предупредил девушку, что в море не стоит заходить без спасательного жилета, но она не послушалась ради красивых снимков.

Спустя некоторое время остальные участники группы заметили, что китаянка ушла под воду. Девушку достали из моря без сознания — гид провел реанимационные мероприятия, но они не оказали нужного эффекта. Он уточнил, что изо рта и носа туристки шли пена и кровь. Врачи также не смогли помочь Цю Янь. Причиной ее смерти стало попадание воды в легкие.

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