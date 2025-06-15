Попала в отбойное течение: российская спортсменка Юлия Родина погибла в Таиланде

Российская спортсменка Юлия Родина, профессионально занимавшаяся бодибилдингом, погибла в Таиланде. Она не справилась с отбойным течением и утонула.

Известно, что трагедия произошла на пляже Банг-Тао на острове Пхукет. Юлию вытащили из воды, когда она уже была без сознания. Местные врачи сутки пытались реанимировать россиянку, но безуспешно.

«Юля попала в смертельное отбойное течение», — приводит РЕН ТВ слова ее коллеги Натальи Маркеленковой.

По ее словам, сейчас семья погибшей собирает деньги, чтобы организовать вывоз тела в Россию.

При отбойном течении, которое также называют рипом, волны движутся под прямым углом в противоположную сторону от берега. Аномалия возникает внезапно и длится непродолжительное время. Попав в рип, следует плыть параллельно берегу, но ни в коем случае не в сторону берега.

Ранее 38-летний актер Русского драматического театра Удмуртии Сергей Тоичкин утонул в Кенском пруду. Его тело обнаружили в Завьяловском районе Ижевска.