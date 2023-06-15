Изнасилованный женой канадец потребовал денежную компенсацию после рождения ребенка

В Канаде муж обвинил жену в изнасиловании и отправился в суд после рождения их ребенка. Он захотел получить денежную компенсацию, и государство встало на его сторону.

Как стало известно изданию cp24.ru, мужчина не хотел иметь детей, но супруга постоянно требовала от него пополнения в семье. По его словам, она подвергала его словесному, физическому и сексуальному насилию. Также она неоднократно заставляла его заниматься сексом без презерватива, из-за чего в итоге женщина забеременела. Узнав о положении жены, канадец принял решение уйти и оформить развод.

Однако после рождения малыша он вновь связался с бывшей возлюбленной, так как посчитал, что должен получить деньги, которые полагаются родившим в результате изнасилования женщинам. Сначала ему было отказано в просьбе, однако вскоре суд все-таки удовлетворил его просьбу, так как пришел к выводу, что мужчина пытается таким образом участвовать в жизни новорожденного и помогать его матери.

Ранее знакомые экс-прапорщика из Озерска написали на него заявление и попросили полицию проверить его семью. Дело в том, что они подозревают бывшего военного в том, что он принуждает супругу заниматься вебкамом ради выплаты ипотеки.