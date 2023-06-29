Изнасиловал в первые дни ее жизни: в Петербурге отца обвинили в домогательствах к новорожденной дочери

Задержанный по делу о педофилии житель Санкт-Петербурга обвинен в изнасиловании новорожденной девочки в Калининском районе.

Об этом сообщает Фонтанка.

Как стало известно, сотрудники уголовного розыска смогли собрать все необходимые доказательства в пользу того, что преступление совершил отец девочки.

56-летний мужчина был задержан в сентябре 2022 года. Его обвинили в изнасиловании приемного сына и его друзей. Позже выяснилось, что родная дочь также подвергалась домогательствам. Мать вместе с мужем были обвинены в насильственных действиях сексуального характера. Оказалось, что девочка была изнасилована в первые дни жизни.

Юристы сообщили, есть вероятность, что мужчина получит пожизненный срок в случае обвинительного приговора.

Ранее мы писали, что обвиненный в педофилии репетитор из Екатеринбурга знакомился с жертвами в библиотеке, где изучал книги по педагогике для написания собственного пособия по воспитанию детей.