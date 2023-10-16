Изможденная диетами школьница порезала себя из-за еды

15-летняя девочка из Москвы, страдающая от расстройства пищевого поведения, порезала себя из-за того, что мать заставляла ее много есть. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Школьница оказалась в больнице с сильным спазмами в области живота. Медики провели осмотр и обнаружили у нее порезы на груди.

Как утверждает мать девятиклассницы, в прошлом учебном году девочка переживала из-за своего веса и решила перестать есть. С 70 килограммов она похудела до 55, однако такая «диета» обернулась для нее проблемами со здоровьем. Родительница была обеспокоена состоянием школьницы и заставляла ее есть, из-за чего девочка начала резать себя.

Врачи назначили подростку курс терапии. С девятиклассницей сейчас работают психологи.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае 19-летний парень избил 10-летнего брата. Молодой человек посчитал, что родители стали уделять ему меньше внимания с тех пор, как в семье появился второй ребенок. После нападения старшего брата у мальчика обнаружили ушиб головного мозга и перелом затылочной кости, а также тупую травму живота, ушиб мягких тканей поясницы и других частей тела.