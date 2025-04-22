Изменила во сне: глава семейства проснулся около 4:30 утра и зарезал супругу

В Узбекистане главу семейства задержали за жестокое убийство супруги. Мужчина проснулся посреди ночи и зарезал жену. Ему приснилась измена, передает Uznews.uz со ссылкой на пресс-службу областных судов.

Убийство произошло в городе Маргилан Ферганской области. Мужчина заснул с ножом под подушкой. Около 4:30 утра, глава семейства проснулся, будучи уверенным, что его жена и мать троих детей имеет любовника.

Разъяренный супруг достал нож и нанес им 13 ударов «изменщице». От полученных ранений женщина скончалась. Позже глава семейства осознал, что произошло, но было уже слишком поздно. За убийство жены житель Узбекистана получил 16 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что хозяин дома расправился с новой знакомой и ее несовершеннолетним сыном. Сначала он убил мальчика, а потом зарезал и расчленил женщину.