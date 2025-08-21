Опубликовано 21 августа 2025, 20:031 мин.
Изготовил из них ожерелье для беременной жены: колдун выколол глаза восьмилетней девочке во время ритуала
В Индии колдун выколол глаза ребенку и сделал из них ожерелье для своей жены.
© Freepik
В Индии восьмилетнюю девочку убили во время жестокого ритуала. Перед расправой мужчина, который называет себя колдуном, выколол несовершеннолетней жертве глаза, передает Daily Mirror.
Злоумышленник вместе с двумя сообщниками похитил ребенка, после чего стал подвергать его пыткам. Результатом его ужасной работы стало ожерелье из глаз девочки, которое он преподнес своей беременной жене.
Обезображенное тело школьницы нашли полицейские. В ходе выяснения обстоятельств случившегося стражи порядка вышли на колдуна и его подельников. Сейчас банда убийц находится под стражей.
