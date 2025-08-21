Изготовил из них ожерелье для беременной жены: колдун выколол глаза восьмилетней девочке во время ритуала

В Индии восьмилетнюю девочку убили во время жестокого ритуала. Перед расправой мужчина, который называет себя колдуном, выколол несовершеннолетней жертве глаза, передает Daily Mirror.

Злоумышленник вместе с двумя сообщниками похитил ребенка, после чего стал подвергать его пыткам. Результатом его ужасной работы стало ожерелье из глаз девочки, которое он преподнес своей беременной жене.

Обезображенное тело школьницы нашли полицейские. В ходе выяснения обстоятельств случившегося стражи порядка вышли на колдуна и его подельников. Сейчас банда убийц находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Индии глава семейства обезглавил собственную дочь. Мужчину вывело из себя то, что девушка постоянно уходила из родного дома к возлюбленному.