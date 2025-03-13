В Депобразования Москвы рассказали о судьбе охранника, избившего дубинкой волейболистку

Охранника московской школы, избившего дубинкой волейболистку, уволили после произошедшего. Эту информацию сайту «Страсти» подтвердили в департаменте образования и науки Москвы.

Представители Депобразования столицы действия охранника назвали абсолютно неприемлемыми и грубо нарушающими профессионально-этические стандарты системы Московского образования.

Администрация школы, где произошел инцидент, сразу же отреагировала на случившееся и потребовала отстранить охранника от работы и провести служебное расследование. После его уволили из учебного учреждения.

«Директор находится в контакте с семьей, девочке принесены извинения и будет оказана необходимая поддержка», — пояснили заявили в Депорбразования.

Напомним, 14-летняя ученица занималась волейболом на базе школы. В один из дней охранник без какой-либо причины не пустил ее на тренировку, но девочка прошла самостоятельно через турникет. За это мужчина накинулся на подростка с дубинкой и со всей силы ударил в челюсть. Полиции он сказал, что якобы толкнул ребенка дубинкой, а она «соскочила на лицо».