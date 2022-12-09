Издевательства двух воспитательниц детсада над детьми попали на видео

В Курской области две воспитательницы детского сада насильственно заставляли детей есть. Издевательства засняли очевидцы и сообщили, что подобное происходит часто.

На видео, опубликованном в Сети, видно, как две женщины сидят вместе с несколькими детьми за столом. Двое воспитанников отказывались есть, и тогда сотрудницы железногорского детсада №24 стали применять к ним физическую силу. Мальчик и девочка сильно плакали и вырывались, но педагогов это не волновало. Они продолжали кормить их. А в какой-то момент женщина схватила ребенка за голову, когда тот кричал, и засунула ему ложку в рот.

Позже сообщили, что воспитательницы детсада постоянно издеваются над детьми во время кормления. Сейчас ведется проверка произошедшего. Предположительно, женщин, попавших на видео, временно отстранят от работы до выяснения всех обстоятельств.

Ранее в Челябинске госпитализировали четырехлетнюю девочку с сильными ожогами. Оказалось, ее ошпарила кипятком нянечка в детском саду.