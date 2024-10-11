Издевался почти 10 лет: расстрелявший пару в Подмосковье неадекват был психически нездоров

Напавший на семейную пару в Мытищах мужчина терроризировал супругов на протяжении девяти лет. Выяснилось, что у него с детства были психические отклонения.

Неадекватный россиянин терроризировал семейную чету на протяжении многих лет. Он выслеживал супругов, забрасывал их квартиру мусором, а несколько лет назад бросился на соседа с дубинкой на парковке. Пострадавший обратился в полицию, но правоохранители не придали делу большого значения, пишет mk.ru.

Невменяемого соседа иногда навещали его мать и сестра, которые неоднократно выслушивали от супругов жалобы на мужчину. Но родные россиянина просили отнестись к нему с пониманием, поскольку у того с детства были психические отклонения. При этом они настаивали, что он безвреден в своем безумстве.

Напомним, мужчина открыл огонь по супружеской паре во время их прогулки с собакой. По ним выстрелили не менее пяти раз. Мужчина погиб, а женщина была госпитализирована — с пулей в ноге она скрылась в лесу и позвонила дочери. Известно, что у них есть трое несовершеннолетних детей. Семью характеризуют как благополучную.