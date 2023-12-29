«Издевались над ней сиделки»: внук избитой в пансионате бабушки раскрыл подробности случившегося

Внук избитой в Новокузнецке бабушки рассказал, что семья решила забрать ее из частного пансионата. Напомним, что после избиения женщины было возбуждено уголовное дело. Подробности сообщает телеканал «360».

По данным источника, пенсионерка хотела принести соседке воды, но получила удары палкой по рукам, ногам и спине.

Родственники рассказали, что за бабушкой ухаживал отец молодого человека, но он заболел. Тогда сын забрал его к себе, а женщину решили на месяц оставить в частном пансионате. Родные не догадывались, что там с ней будут обращаться плохо.

Женщина сообщила, что не только с ней, но и с другими людьми там обращались плохо. По ее словам, сотрудники оскорбляли постояльцев и применили к ней силу.

«Бабушка, может, наговорила, но у нее синяки. Реальные синяки на руках, ногах, вдоль лопаток именно от предмета, как палка. Издевались над ней сиделки, там „зэчки“ какие-то», — объяснил внук.

После случившегося родные обратились к правоохранителям. А на следующий день бабушку забрали домой. К руководству обращаться не стали. Семья считает, что в этом вопросе должны разбираться не они, а полиция.

Напомним, что в Сети оказался ролик, на котором бабушка рассказывала о случившемся. По ее словам, она хотела принести соседке воды, но к ней подбежала женщина с палкой, напоминающей биту. Предположительно, это была медработник.

На основе видеозаписи, была проведена проверка и возбуждено уголовное дело по части первой статьи 238 Уголовного Кодекса России – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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