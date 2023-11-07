«Издевались»: как стрелявший в сыновей пенсионер решился на преступление

Соседка мужчины, который расстрелял сыновей из ружья на Урале, рассказала подробности его жизни. Она заявила, что пенсионер несколько лет терпел издевательства со стороны взрослых наследников, которые могли поднять на него руку и сильно выпивали. Об этом сообщает телеканал «360».

Напомним, что ранее СМИ писали о том, как вечером 6 ноября в Слободо-Туринском районе 73-летний житель выстрелил в сыновей 1972 и 1977 года рождения из огнестрельного оружия. Отмечалось, что все произошло во время конфликта. Младший наследник умер, а старший смог скрыться и получил медицинскую помощь.

Соседка говорит, что отец мужчин является хорошим человеком, поэтому окружающие не верят, что он мог сотворить такое. При этом женщина пояснила, что в какой-то степени понимает его.

«Сыновья действительно не работали, жили за счет пенсии родителей, пили сильно. Издевались, побить могли отца. Понятное дело, что могло что-то случиться», — поделилась мыслями знакомая.

Сообщается, что стрелявшего пенсионера поймали, когда он пытался скрыться на сеновале в одном из частных подворий. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что в Москве 41-летний житель Южного Бутово жестоко избил свою 11-летнюю дочь из-за того, что она не переоделась после урока физкультуры. Девочку госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.