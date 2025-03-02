Бежал в мокрой и окровавленной одежде: подробности избиения отчимом-тираном мальчика в Перми

Избитый отчимом-тираном мальчик в Перми выбежал из квартиры с криками о помощи, рассказала очевидица произошедшего.

По словам женщины, мальчик выскочил с криками о помощи — он сказал, что избили его и маму. Свидетельница инцидента пыталась успокоить ребенка, но потом выскочил отчим и начал хватать сына.

«Я стала его уговаривать уйти и не трогать ребенка. Потом мама вышла, меня отпихнула, а его стала утаскивать в квартиру», — приводит слова очевидицы РЕН ТВ.

После ребенок вновь выбежал из квартиры в мокрой и окровавленной одежде. Мальчик бежал по улице, а за ним гнался полуголый отчим.

Напомним, семейная пара повздорила в одной из многоэтажек на улице Солдатова. Отчим сначала избил на глазах у несовершеннолетнего сына мать, а потом набросился на него самого. Мальчик утверждает, что мужчина пытался утопить его в ванной. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося.