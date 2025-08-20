Избивший девушку в Шатуре блогер записал видео с извинениями у пункта полиции

Стало известно об извинении блогера Максима Митрохина, который избил девушку на детской площадке в Шатуре. Он записал видео на фоне участкового пункта полиции.

Митрохин заявил, что искренне извиняется перед девушкой, ее родителями и близкими.

«Свой поступок считаю необдуманным и неправильным», - произнес Митрохин.

Отдельно блогер извинился перед подписчиками и призвал не брать с него пример и «ценить, любить и уважать своих любимых дам». Об извинениях сообщило ИА Регнум.

Напомним, ночью Митрохин сильно пнул жертву ногами во дворе дома. Видео записал разбуженный криками местный житель. Блогер объяснял, что не сдержался и не смог стерпеть «выходки». Мать оправдала сына и не сочла его удары серьезными. Более того, женщина призналась, что эта девушка ей не нравилась, и задалась вопросом, зачем сын с ней сошелся.

Ранее сообщалось, что жену продюсера Андрея Маликова избили соседи и вырвали волосы. Поводом стало ее замечание ребенку на детской площадке.