Избивают в туалетах или слепой зоне: в Химках группа учеников погрузила в страх целую школу

В школе Химок группа учеников погрузила в страх учебное заведение, жестоко избивая сверстников и угрожая тем, кто заступается за одноклассников. Видео нападений подростки выкладывают в групповые чаты.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

О ситуации в школе перестали молчать после избиения ученика девятого класса до потери сознания. Это произошло в школе – мальчика отвели в слепую зону, где нет камер, и избили.

Дети сначала молчали о случившемся – они были запуганы. Одна из школьниц все-таки рассказала матери, что боится идти в школу после угроз. После того, как девочка заступилась за одноклассника, ей прислали видео, на котором детская рука с выкидным ножом делает угрожающий жест. Запись прислали всем, кто заступился за пострадавшего подростка.

Родители говорят, что члены группы приносят в школу ножи, а охрана не защищает детей. Делом занялся Следственный комитет. Известно, что зачинщик избиений сейчас находится в Азербайджане – его увезли из страны родители.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге одноклассники схватили мальчика за руки и ноги, а затем бросили на стол. В результате он получил серьезную травму - перелом позвонка.