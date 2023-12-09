Избивали толпой в туалете: полицейские начали проверку из-за видео с издевательствами над девочкой

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства избиения ученицы одной из школ Новосибирска. Толпа подростков напала на ученицу в туалете образовательного учреждения.

Стражи порядка обратили внимание на ситуацию после публикации в Сети видео с избиением несовершеннолетней, передает Telegram-канал СУ СК России по Новосибирской области. На нем толпа подростков издевается над девочкой в помещении, похожем на туалетную комнату.

На данный момент правоохранители установили личность пострадавшей и ее законного представителя. Также они пытаются разыскать причастных к ее избиению. Заявления по факту случившегося в школе пока не поступали.

Кроме того, в ходе организованной проверки стражи порядка намерены дать оценку работе органов профилактики и администрации школы. На основании ее результатов может быть принято соответсвующее процессуальное решение.

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