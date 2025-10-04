Заявление жительницы Шебекино о том, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пытали ее отца, обернулось уголовным делом. Управление внутренних дел (УВД) российской администрации Харьковской области написало от этом в своем Telegram-канале.

В публикации говорится, что правоохранителями были собраны все необходимые свидетельства и доказательства преступления. Действия украинских сотрудников спецслужб квалифицировали по трем статьям: об истязании, незаконном лишении свободы и вымогательстве. Отягчающим обстоятельством стало то, что они действовали в составе группы.

Девушка, чей отец был подвергнут пыткам, рассказала журналистам РИА Новости, что таким образом ее хотели завербовать. Сотрудники СБУ около полутора часов демонстрировали ей через видеозвонок избиение мужчины.

После случившегося россиянка призвала ООН расследовать жестокие пытки ее отца. Она обратилась в Управление Верховного комиссара.