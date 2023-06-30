Избивала и получала выплаты после смерти: подробности убийства шестилетнего мальчика в Екатеринбурге

Сотрудники Следственного комитета установили эпизоды ряда других преступлений в рамках расследования уголовного дела об убийстве шестилетнего мальчика в Екатеринбурге.

Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой Следственный комитет РФ.

В действиях подозреваемой усмотрели признаки не только «Убийства» малолетнего (часть 2 статьи 105 УК РФ) и «Истязания» (часть 2 статьи 117 УК РФ), но и «Мошенничества при получении выплат» (часть 1 статьи 159.2 УК РФ).

В настоящий момент виновную планируют заключить под стражу.

Как оказалось, приемная мать систематически избивала ребенка. Также после смерти мальчика женщина продолжала получать выплаты на содержание и опекунство.

Напомним, мальчика разыскивали на протяжении трех дней, пока жители не почувствовали трупный запах, исходящий из гаража. Жительница Екатеринбурга, ставшая опекуном шестилетнего умершего в 2019 году, на протяжении нескольких месяцев прятала его тело в техническом помещении. Она также раздавала его новые вещи соседям.