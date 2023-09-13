Избивал почти сутки: бизнесмена осудили на восемь лет за похищение и истязание жены

Бизнесмен Дмитрий Трапезников, которого обвиняли в похищении и избиении жены в 2021 году, предстал перед судом в Екатеринбурге. За совершенные преступления мужчину приговорили к восьми годам колонии, передает РЕН ТВ.

Трапезников решил поквитаться с женой, которая собиралась развестись с ним. Перед похищением мужчина предложил супруге вместе съездить в Крым. Девушка ответила отказом, что еще сильнее разозлило бизнесмена. Тогда он подкараулил жертву у одного из салонов красоты, после чего ударил по голове и увез на машине в коттеджный поселок.

Там злоумышленник почти на протяжении суток измывался над девушкой. В тот момент супруга бизнесмена была беремена, но из-за жестокого избиения она потеряла ребенка.

Суд учел все обстоятельства дела и признал супруга-садиста виновным. Мужчина будет отбывать наказание в колонии. Кроме того, его обязали выплатить штраф государству в размере 40 тысяч рублей.

Ранее в Екатеринбурге местный житель избил свою новоиспеченную жену. Девушка пострадала от рук супруга во время первой брачной ночи.