Избивал девушку, дрался с родственниками: скандально известный стример получил срок за оскорбление бойцов СВО

В Волгограде суд рассмотрел дело об оскорблении участников СВО. В совершении противоправных действий признали виновным местного стримера. Молодой человек запускал трансляции в Сети и задевал честь защитников Родины.

Стримеру вменялось нарушение права на свободу совести и вероисповеданий и унижение человеческого достоинства. За грубые слова об участниках спецоперации фигурант уголовного дела получил 2,5 года лишения свободы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов.

Уголовное дело в отношении стримера было возбуждено в апреле 2024 года. До этого молодой человек уже получил скандальную известность. На своих трансляциях он оскорблял мусульман, дрался с родственниками и избил девушку.

Ранее адвокат Тимур Харди рассказал, грозит ли Анастасии Костенко статья о дискредитации ВС РФ. Она сравнила брата с участником СВО.