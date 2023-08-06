Избитый в Новосибирске парень мог домогаться школьниц

Избитый на спортплощадке парень мог быть причастен к домогательствам 13-летних девочек в одной из городских школ.

На 18-летнего парня заведено уголовное дело, связанное с половой неприкосновенностью несовершеннолетней. Также юноша был инициатором травли школьницы, которая имеет проблемы с дыханием.

Девочку били по ушам и висками, а также в солнечное сплетение. Подростки забрали ингалятор, а отдали его лишь после того, как она начала ползать на коленях и плевать кровью.

Напомним, несколько подростков напали на юношу. Один из них бил его ногами прямо по лицу. Видео с драки попало в Сеть, после чего началось разбирательство.

Ранее мы писали, что пьяный мужчина утонул после того, как сделал предложение руки и сердца.