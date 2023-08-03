Избитый в летнем лагере Невинномысска мальчик ходит на ощупь из-за травмы глаза

Конфликт школьников из четвертого и пятого классов в летнем лагере Невинномысска может привести к страшным последствиям. Один из мальчиков в ходе драки получил серьезную травму глаза, которая может обернуться потерей зрения, пишет kp.ru.

Сестра пострадавшего школьника поделилась деталями инцидента. По ее словам, брата ударили в глаз мокрым полотенцем. Травма, полученная несовершеннолетним, оказалась достаточно серьезной. Его пришлось экстренно госпитализировать из лагеря для прохождения лечения.

Сейчас мальчик находится в краевой больнице. Он различает только контуры предметов. Есть вероятность, что из-за случившегося он может ослепнуть навсегда. Пока врачи не могут дать точный прогноз. По словам одной женщины, которая видела ребенка в медучреждении, тот ходит и ориентируется исключительно на ощупь.

Местные власти узнали о случае в детском лагере. В настоящий момент там проходит проверка. К разбору ситуации, в том числе, присоединились сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Подмосковье молодой человек случайно травмировался во время игры с пневматическим пистолетом. После инцидента он шесть лет проходил с пулей в глазу.