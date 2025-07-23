Избитый в Башкирии и впавший в кому парень собирался в 18 лет пойти в армию

Мать избитого в башкирском селе Юмагузино 17-летнего парня рассказала, что сын хотел пойти в армии по достижении совершеннолетия. 10 дней после нападения толпы молодой человек лежит в коме.

Подробности узнало издание «Абзац».

По словам матери подростка, первый раз на сына напали 12 июля. Женщина уговаривала написать заявление, но юноша не стал.

Второе нападение произошло 14 числа. Парень получил тяжелые травмы и впал в кому.

«Он так уже 10 дней, и состояние без улучшений. А он хотел, когда ему стукнуло бы 18, пойти в нашу армию защищать Родину», - поделилась женщина.

Мать избитого юноши предположила, что нападение произошло из-за девушки, с которой встречался сын, раньше она была с другим парнем. Также женщина отметила, что избившая сына банда терроризирует все село.

Родители подростка обратились в прокуратуру и управление Следственного комитета. Они хотят привлечь к ответственности всех причастных к преступлению.

Ранее стало известно, что мальчику в Подмосковье, которого избил отчим-инвалид, ищут новую семью.