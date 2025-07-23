Главное условие — не разлучать с двумя сестрами: мальчику, которого избил битой отчим-инвалид, ищут новую семью

В Подмосковье органы опеки ищут новую семью для 11-летнего мальчика, которого избил битой отчим-инвалид. Мать несовершеннолетнего на прошлой неделе отправили в СИЗО, его обидчик тоже задержан, передает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, сейчас ребенок находится на восстановлении в центре Рошаля. Пострадавший в результате избиения мальчик идет на поправку — из всех травм у него остались только синяки под глазами.

Специалисты из опеки подыскивают семью несовершеннолетнему с одним обязательным условием. Те, кто согласятся забрать ребенка, должны будут также взять его двух сестер. Это необходимо, чтобы дети поскорее адаптировались.

Ранее мать мальчика, избитого отчимом-инвалидом, сделал признание о сожителе-садисте. Женщина заявила, что тот принуждал ее участвовать в истязаниях.