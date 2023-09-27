Избитый племянником киллера Белхороева отец девочки раскрыл свою версию событий
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Отец девятилетней девочки, пострадавший от рук племянника известного киллера Али Белхороева, рассказал, что произошло 25 сентября во дворе дома на Мичуринском проспекте. По его словам, над его дочерью издевались мальчики, а когда он попытался вмешаться, его избили. Теперь он лежит в больнице. Подробности узнало издание mk.ru.
Мужчина рассказал, что все началось со звонка. Гуляющая с подругами школьница набрала папе и призналась, что незнакомый ей сверстник бьет ее палкой. Когда родитель вышел на улицу, все дети указали только на одного мальчика. Он забрал у него «оружие», сломал и выкинул, а после хотел поговорить, но ребенок вырвался и с криками убежал.
Желая разобраться во всем, россиянин отправился разговаривать с родителями несовершеннолетнего, но в квартире никого не было. А вновь оказавшись на улице, он увидел, что его дочь прижимают к стене подростки и издеваются.
«Самое удивительное, что рядом, в нескольких метрах от нас, стояла группа мам. Пока эти ребята издевались над моей дочерью, они не обращали внимания на ситуацию, но когда я вмешался, они подбежали с криками «Что вы творите! Как вы смеете! Вы бьете нашего ребенка», - поделился отец девочки.
В итоге папа все-таки смог забрать дочь и увести ее домой, а через несколько минут ему поступил звонок от одной из мам. Она попросила его спуститься и поговорить. На тот момент на улице находилась толпа. Мужчина сел на лавочку, а затем получил удар в нос от какого-то юноши. Позже выяснилось, что им оказался племянник Белхороева.
Отца девочки избивали несколько секунд, а затем все скрылись. На данный момент он лежит в больнице со сломанным носом и сотрясением мозга. По признанию мужчины, он не знает, почему у детей тоже были зафиксированы побои, так как он их не трогал.
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