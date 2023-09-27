Избитый племянником киллера Белхороева отец девочки раскрыл свою версию событий

Отец девятилетней девочки, пострадавший от рук племянника известного киллера Али Белхороева, рассказал, что произошло 25 сентября во дворе дома на Мичуринском проспекте. По его словам, над его дочерью издевались мальчики, а когда он попытался вмешаться, его избили. Теперь он лежит в больнице. Подробности узнало издание mk.ru.

Мужчина рассказал, что все началось со звонка. Гуляющая с подругами школьница набрала папе и призналась, что незнакомый ей сверстник бьет ее палкой. Когда родитель вышел на улицу, все дети указали только на одного мальчика. Он забрал у него «оружие», сломал и выкинул, а после хотел поговорить, но ребенок вырвался и с криками убежал.

Желая разобраться во всем, россиянин отправился разговаривать с родителями несовершеннолетнего, но в квартире никого не было. А вновь оказавшись на улице, он увидел, что его дочь прижимают к стене подростки и издеваются.

«Самое удивительное, что рядом, в нескольких метрах от нас, стояла группа мам. Пока эти ребята издевались над моей дочерью, они не обращали внимания на ситуацию, но когда я вмешался, они подбежали с криками «Что вы творите! Как вы смеете! Вы бьете нашего ребенка», - поделился отец девочки.

В итоге папа все-таки смог забрать дочь и увести ее домой, а через несколько минут ему поступил звонок от одной из мам. Она попросила его спуститься и поговорить. На тот момент на улице находилась толпа. Мужчина сел на лавочку, а затем получил удар в нос от какого-то юноши. Позже выяснилось, что им оказался племянник Белхороева.

Отца девочки избивали несколько секунд, а затем все скрылись. На данный момент он лежит в больнице со сломанным носом и сотрясением мозга. По признанию мужчины, он не знает, почему у детей тоже были зафиксированы побои, так как он их не трогал.

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