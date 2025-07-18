Избитому девушкой бойцу поп-ММА Корнею Тарасову 21 июля удалят глаз

Бойцу поп-ММА Корнею Тарасову 21 июля удалят глаз. Напомним, что его ударила кулаком в лицо девушка. Подробности сообщает 360.ru.

«Я всегда сияю, всегда улыбаюсь, меня это не останавливает, мы все равно всегда будем сиять», — заявил Тарасов.

Он также поблагодарил всех, кто его поддерживает.

Травму глаза спортсмен получил в январе на вечеринке: пьяная знакомая ударила его кулаком в глазницу, что привело к необратимым повреждениям. Несмотря на потерю зрения, Тарасов отказался писать заявление на обидчицу.

Его брат Артем Тарасов ранее рассказывал, что Корней теперь сравнивает себя с Шарабутдином Магомедовым (Шара Буллетом), который продолжает выступать с отслоением сетчатки.

Ранее мы писали о том, что Тарасов планирует поставить протез. Для этого ему нужно не менее 150 тысяч долларов. Он настроен решительно и планирует операцию уже этим летом.