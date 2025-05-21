«Будут выковыривать»: избитому девушкой бойцу Корнею Тарасову не спасли глаз

Боец поп-ММА и блогер Корней Тарасов сообщил печальные новости о состоянии своего здоровья. Врачи не смогла спасти левый глаз мужчине, которого ударила девушка на вечеринке. Об этом спортсмен сообщил в беседе с 360.ru.

По словам медиков, сохранить левый глаз после полученной травмы невозможно — теперь Корнею предстоит операция по протезированию.

«К сожалению, мой глаз больше никогда не то что не увидит — у нас произошла бо́льшая трагедия: этот глаз будут выковыривать, мы сейчас ищем протез», — поделился боец.

По словам мужчины, стоимость протеза составляет не менее 150 тысяч долларов. Он настроен решительно и планирует операцию уже этим летом.

Несмотря на тяжелую ситуацию, Тарасов сохраняет боевой дух. Он сравнил себя с известным бойцом Шарабутдином Магомедовым (Шара Буллет), который продолжил карьеру после аналогичной травмы глаза в 2016 году.

Напомним, что в январе на одной из вечеринок пьяная девушка нанесла Тарасову удар кулаком в глаз, что привело к тяжелейшему повреждению — глазное яблоко буквально вывернулось. Несмотря на серьезность травмы, боец решил не обращаться в правоохранительные органы с заявлением на обидчицу.

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