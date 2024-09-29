Избитая в Ульяновске пенсионерка о нападении неадеквата: «Я вообще обалдела»

Пожилая женщина, подвергшаяся нападению мужчины в Ульяновске, рассказала подробности случившегося. 69-летняя пенсионерка до сих пор пребывает в потрясении после инцидента.

Ежедневно пенсионерка продает цветы возле входа в магазин. Деньги с продажи Валентина тратит на оплату коммунальных услуг. В тот день она не ожидала, что на нее нападет неизвестный мужчина.

Женщина назвала напавшего на нее ненормальным и асоциальным типом. По словам Валентины, все произошло очень быстро и неожиданно.

«Он просто напал на меня, совершенно незнакомый. Я вообще обалдела. Сидела тихо, мирно. Ни с кем не разговаривала, ничего. Он подошел и начал», — рассказала она РЕН ТВ.

В субботу пенсионерка опознала преступника. Задержанным оказался 46-летний житель области. Выяснилось, что он резал шины на автомобилях жителей соседних домов. На мужчину обратились с жалобой в полицию. В дальнейшем его ждет суд.

Валентина назвала хулигана трусом. Он пытался извиниться перед женщиной, но пенсионерка сказала, что уже поздно просить прощения.

Женщина по образованию музыкант. Всю жизнь она проработала учителем в музыкальной школе. Сын пенсионерки также педагог. У нее есть внук, который учится в седьмом классе.

Пенсионерка пожаловалась на материальные трудности. Проданные букеты помогают ей оплачивать коммунальные услуги.

После нападения у женщины образовались гематомы. Серьезных травм она не получила, но из-за стресса обострились ее хронические заболевания.

Напомним, Валентину трижды ударил кулаком по лицу неизвестный мужчина, когда она торговала цветами.