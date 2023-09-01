Избили в безлюдном месте и сняли на видео: юные агрессоры стали фигурантами уголовного дела

Сотрудники Следственного комитета России начали расследование в отношении группы несовершеннолетних в Пермском крае. Подростков подозревают в жестоком избиении сверстницы. Уголовное дело взял под личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин, передает kp.ru.

Жертвой нападения группы подростков стала 14-летняя девочка из села Ишимово Октябрьского округа. Шесть ровесниц школьницы написали ей от имени молодого человека, чтобы таким образом заманить в безлюдное место. Когда план сработал, несовершеннолетние стали избивать знакомую и снимать происходящее на видео.

Через некоторое время информация о случившемся дошла до правоохранителей. Сотрудники СК организовали проверку, на основании результатов которой приняли решение возбудить уголовное дело. Действия подростков квалифицировали как побои.

По некоторым данным, зачинщицами конфликта стали две местные школьницы. Девочки решили таким образом «позабавить» себя, потому что все лето провели в селе и очень сильно скучали.

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