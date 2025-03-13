Избили прикладом и похитили: сотрудники украинского «Белого ангела» силой забрали детей у жительницы ДНР

Сотрудники украинской организации «Белый ангел» наведались к жительнице поселка Шевченко в ДНР. Они избили женщину, после чего похитили ее детей, передает РИА Новости.

Журналистам рассказала об этой истории беженка. По ее словам, люди из «Белого ангела» силой забирали несовершеннолетних с собой. Куда их увозили, не известно.

У одной из селянок украли двух детей. Глава семейства в это время был на работе. По словам беженки, мать «сошла с ума» из-за случившегося.

«У девочки забрали двух детей. Ее жестоко избили прикладами автоматов, пока муж был на работе. Забрали детей. И женщина сошла с ума. Просто сошла с ума», — рассказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что на Украине шестилетний мальчик остался дома один из-за мобилизации отца. Военкомы забрали мужчину и разместили его в ужасающих условиях.