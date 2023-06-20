Избили освежителем воздуха: мать 12-летнего мальчика обвинила владелицу вейп-магазина в нападении

В Чувашии в магазине вейпов избили мать, которая пришла разобраться, почему ее 12-летнему сыну продали «электронку». Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

Источник утверждает, что мать с сыном приехали к ее родителям в город Алатырь. В один из дней школьник со своим другом пошли в магазин, где, по его словам, спокойно, без документов, им продали «электронку». После употребления парень начал задыхаться и решил рассказать о произошедшем матери.

Отмечается, что родительница возмутилась и пошла в магазин разобраться с сотрудниками. Но с порога ее назвали «горе-матерью», а потом сама владелица вейп-шопа освежителем воздуха избила женщину и расцарапала ей лицо и руки.

Подчеркивается, что на крики сбежались другие продавцы, но вызывать полицию никто не стал. В результате мать потеряла сознание и с ушибами оказалась в больнице.

Источник сделал запрос в вейп-шоп. Представители магазина заявили, что продукцию ребенку не продавали, а родительница начала драку первая. По их словам, она побила хозяйку магазина и разбила витрину.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации.

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок затянулся вейпом и попал в реанимацию. По предварительным данным он нашел оставленную родителями электронную сигареты и сделал затяжку. Пары вейпа вызвали сильнейшее отравление, ребенка увезли из дома на карете скорой помощи.