Избили и ограбили: мужчина пострадал после занятия групповым сексом в Москве

Жителя Подмосковья, 23-летнего мужчину, избили, ограбили и заперли в квартире после занятия групповым сексом. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

Отмечается, что парень познакомился с девушкой в Интернете и договорился с ней об интимных услугах за деньги. Встречу решили организовать на съемной квартире на юго-востоке Москвы.

Подчеркивается, что сначала они были вдвоем, а потом к ним присоединились еще две девушки и парень.

После окончания встречи молодой человек остался в квартире один. В какой-то момент к нему ворвались трое мужчин, один из которых угрожал пистолетом. Нападавшие избили мужчину и забрали 40 тысяч рублей наличными, банковскую карту и телефон.

Также злоумышленники требовали у пострадавшего еще 500 тысяч рублей, заперев его в квартире, они скрылись. Через несколько часов мужчину освободили.

На данный момент по факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, связаны ли злоумышленники с девушкой из Интернета.

Ранее сообщалось, что в Электростали парень убил возлюбленную после предложения заняться групповым сексом. Осведомленный источник рассказал, что в гости к паре пришли друзья, чтобы провести время вместе. В компании были две подруги девушки и один парень. Они отдыхали, пока оставшейся без пары гостье не пришла идея, как скрасить их досуг.