Избил шутника: Гринч напал на участника парада, который его задирал

В Чили между участниками костюмированного парада произошла драка. Мужчина в костюме Гринча дал отпор незнакомцу, отправив его лежать на асфальт с помощью пары ударов.

Конфликтная ситуация попала на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, как некий чилиец провоцирует на драку мужчину в костюме Гринча. В итоге «похититель Рождества» не удержался и вступил в схватку.

С помощью пары ударов Грин отправил соперника в нокдаун, передает Telegram-канал РЕН ТВ|Новости со ссылкой на зарубежные СМИ. Вскоре на помощь пострадавшему отправилась женщина в костюме эльфийки, которая стала свидетелем драки. В костюме Гринча, по данным журналистов, находился сотрудник полиции.

Ранее в Таиланде семь полицейских не смогли сдержать русскоговорящего туриста. Мужчина был в ярости и бросался на стражей порядка.