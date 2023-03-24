Избил и затащил за волосы в лифт: нападение жителя Уфы на жену в подъезде попало на видео

В Башкортостане один из жителей многоквартирного дома избил женщину в подъезде и затащил за волосы в лифт. Позже выяснилось, что это была супружеская пара. О подробностях инцидента сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, все произошло в городе Уфа. Соседи забили тревогу после того, как услышали в подъезде шум и звуки ссоры, а после посмотрели камеры видеонаблюдения.

На кадрах крупный мужчина в очках моложе 40 лет толкнул девушку, которая ждала лифт, а после начал ее избивать. Когда двери лифта открылись, житель схватил пострадавшую за волосы и затащил в лифт, а также вылил ей на голову кофе из бумажного стаканчика.

Позже выяснилось, что мужчина и девушка женаты. Даже после всего случившегося супруга не имеет претензий к мужу.

СМИ также отмечают, что сегодня утром, 24 марта житель спокойной уехал на работу. Сообщается, что он работает юристом и учится на педагога.

Ранее мы писали о том, как в Санкт-Петербурге 75-летнего пенсионера жена до смерти забила сковородкой. Женщина призналась, что около 19:00 они с мужем поссорились, и в какой-то момент она ударила его сковородкой. Сколько именно она колотила кухонной утварью мужчину, она сказать не смогла. Но причиной агрессивного поведения стали издевательства, которые она больше не могла терпеть. Также пожилая женщина отметила, что сожитель не раз поднимал на нее руку, поэтому она просто защищалась.