Избил и изрезал руки стеклом: бывший парень мстит за расставание жительнице Владивостока

Во Владивостоке за 22-летней девушкой охотится бывший парень — студент Морского государственного университета. Экс-бойфренд на протяжении года избивает ее и кусает за кисти, чтобы она не смогла работать массажистом.

Ужасающую историю рассказала мама девушки. Она пояснила, что ее дочь год назад рассталась со своим бойфрендом из-за побоев. Но с тех пор мужчина превратил их жизнь в кошмар: он следит за бывшей подругой и кусает ее, пишет журналистка Лада Глыбина в своем Telegram-канале.

Несколько дней назад парень пришел на день рождения общей знакомой, где находилась его бывшая возлюбленная. Там он швырнул экс-подругу в шкаф со стеклянными дверцами. Истекающая кровью девушка пыталась сбежать от преследователя и доехать до больницы. Но он догнал ее и жестоко избил прямо в лесу.

Девушке наложили 12 швов, пока она не может работать — пострадавшая по профессии массажист. Мать и дочь пытались обратиться в полицию, но дело так и не возбудили.

Ранее в Москве неизвестный избил утюгом жену участника СВО. Он проник в квартиру женщины на третьем этаже через приоткрытое окно.