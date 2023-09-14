«Избил ее и не выпускает»: мужчина взял девушку в заложники, но она успела написать сообщение

В Екатеринбурге мужчина избил девушку и взял ее в заложники. Она успела написать сообщение с просьбой помощи сестре, которая вызвала полицейских. Об этом сообщает E1.ru.

Родственница пострадавшей рассказала, что ее сестру насильно удерживает мужчина, который работает пилотом. Пострадавшая отправила смс, но после у нее отобрали телефон.

«Он удерживает сестру у себя в квартире, избил ее и не выпускает. Она написала сообщение: «Спаси меня» и не брала трубку», – рассказала перепуганная девушка.

После сообщения сотрудники полиции и Росгвардии выехали на место происшествия. Отмечается, что владелец квартиры сначала отказывался открывать дверь. Тогда силовики решили взломать ее. Только тогда он самостоятельно впустил сотрудников. Сообщается, что девушка жива.

На данный момент правоохранители выясняют детали инцидента.

Ранее мы писали о том, как в Сургуте 18-летний мигрант избил двух подростков из-за ревности. Досталось 15-летнему парню и 16-летней девушке. Молодой человек заметил, что его знакомая с кем-то ведет переписку по телефону. Он взял у нее телефон и увидел, что это был другой парень. Тогда он позвал соперника на разговор. Девушку он избил и разбил ее телефон.

Через некоторое время досталось и знакомому жительницы. Мигрант избил парня до такой степени, что ему потребовалась медицинская помощь.