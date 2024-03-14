«Избиений там не было»: мать 11-летнего мальчика прокомментировала видео с 90-летней бабушкой

Мать 11-летнего мальчика из Красноярского края заявила, что он не бил прабабушку. Женщина уверена, что сын снимал все видео под воздействием Интернета. Об этом она сообщила в беседе с телеканалом «360».

Жительница отметила, что ребенок раскаялся в издевательствах, но не бил 90-летнюю женщину, которая приходится ему прабабушкой. По ее словам, недавно у пенсионерки случился гипертонический криз, она имеет диагнозы – шизофрения и деменция.

«Поведение, конечно, ужасное. Но избиений там не было. Он махал руками просто перед ней. <…> Это не побои на лице, это она падала. Она падает постоянно, 90 лет человеку. У нее ноги… Она еле ходит уже», — объяснила мать.

Мальчик снимал видео с бабушкой и публиковал в соцсетях, делом заинтересовалась полиция. Мать заявила, что с сыном была проведена воспитательная беседа. По ее словам, он делал подобное впервые и сожалеет о случившемся.

«Он понимает прекрасно, что совершил очень большую ошибку и причинил бабушке моральную боль», – призналась женщина.

Жительница убеждена, что во всем виноват Интернет. Она считает, что подобными действиями сын хотел обрести славу, но в итоге опозорил семью. На кадрах мальчик ругался на бабушку, показывал в ее сторону неприличные жесты и выключал свет.

«Он говорит, что очень сильно сожалеет обо всем. Хотел прославиться вот таким образом, но получилось, навредил и себе, и всем», – добавила она.

Известно, что семья проживает в селе Большой Сереж Назаровского района.

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