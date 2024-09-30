«Оставалась одна нерешенная проблема»: пропавшая на полгода дочь Малафеева вышла на связь из клиники

Дочь футболиста Вячеслава Малафеева Ксения спустя полгода отсутствия в социальных сетях вышла на связь с подписчиками и рассказала, что легла в клинику из-за расстройства пищевого поведения. Из-за этого ей даже пришлось отложить обучение в театральном ВУЗе.

С 2023 года Ксения не публиковала новые посты в своем блоге. Но недавно она неожиданно разместила видео, в которых рассказала, что с ней происходит. Оказалось, что сейчас девушка находится на лечении. Обратиться за медицинской помощью она решила сама, так как осознавала проблему.

Первые признаки расстройства пищевого поведения у Ксении появились еще в детстве. Она была недовольна своей фигурой, поэтому сидела на диетах, врала родителям, что поела. Чтобы избавляться от, по ее мнению, лишних килограммов, она даже пила мочегонные препараты.

«Сейчас я уже больше трех недель нахожусь в клинике, специализирующейся на расстройствах пищевого поведения. У меня оставалась одна нерешенная проблема. Я пила чрезмерное количество мочегонных. Это продолжалось постоянно на протяжении, наверное, трех лет. Так больше не могло продолжаться», - заявила Ксения.

Сейчас девушка только в начале своего лечения, но она верит, что врачи смогут ей помочь. Она рассказала, что ради здоровья забросила учебу.

Ранее Ксения Малафеева рассказала, что победила алкоголизм.