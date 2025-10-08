Из желудка школьницы извлекли гигантский волосяной шар

Тюменские врачи достали из желудка девочки волосяной шар размером 25 сантиметров. Об этом сообщает Telegram-канал Здравоохранение Тюменской области.

В местную клинику поступила 12-летняя девочка с крупным образованием. У нее выявили трихобезоар, заполнивший почти всю полость желудка. После обследования ее экстренно прооперировали. Пациентке провели лапаротомию с рассечением желудка и удалением инородного тела размером 25 сантиметров.

«Такая патология формируется при длительном проглатывании волос, обычно на фоне психоэмоциональных расстройств. За 20 лет в нашей практике это четвертый подобный случай. Оперативное вмешательство было необходимо, так как существовала угроза кишечной непроходимости», — высказался оперирующий врач.

Отмечается, что операция прошла без осложнений. 12-летняя девочка полностью восстановилась и была выписана из стационара.

