Бок болел весь день: в Новосибирской области медик в детском лагере спутала простуду у школьницы с аппендицитом

В Новосибирской области медик в детском лагере спутала простуду у 12-летней школьницы с аппендицитом. Девочку оперировали, когда ребенок был на грани.

Подробности сообщает КП-Новосибирск.

8 августа девочка отправилась в лагерь под Искитимом, вернуться должна была 28 числа. 13 августа ребенку стало плохо: утром заболел живот.

В медпункте школьнице без осмотра дали половину «какой-то таблетки», рассказала мама подростка. Пойти на обед девочка не могла – было больно вставать. Весь день у ребенка болел бок, а в полночь вырвало.

Около трех ночи мать начала звонить директору лагеря, старшему педагогу. В итоге школьницу отвели медпункт – на тот момент у нее поднялась температура. Было принято решение вызвать скорую, но мать сама забрала ребенка. В отделении скорой помощи была очередь, семья отвезла дочь в частную клинику.

Там определили, что у пациентки «гангренозный аппендицит», «местный серозный перитонит». В тот же день девочку прооперировали. Из лагеря тем временем не звонили, никто не извинился, рассказала изданию мать школьницы.

«Мне врач сказал, что ребенок был на грани: еще час, и за кем бы я приезжала?», - поделилась женщина.

Сейчас девочка находится дома, ее выписали. После случившегося мать намерена обращаться во все инстанции.

