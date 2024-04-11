Из затопленного села в Томской области вывезли молодоженов, спешивших в ЗАГС. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Администрации Томской области.

Паводки, которые стали причиной эвакуации десятков тысяч человек в Оренбургской области, дошли и до Томской области. Так, из-за подъема уровня воды в реке Томь, произошли переливы участков Вершинино — Яр и Батурино — Казанка.

Власти приняли решение об эвакуации местных жителей. Одними из тех, кого пришлось вывозить из населенных пунктов, оказались двое молодоженов.

«За помощью из села Яр, попавшего в зону затопления, обратились молодожены — на 12 апреля у них запланирована свадьба в Томске. Эвакуацию организовал глава Спасского сельского поселения Сергей Беленков — он сам перевозил местных жителей на служебном автомобиле», — сказано в сообщении администрации.

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