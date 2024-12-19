Из-за пяти рублей: кондуктор автобуса высадил ребенка вдали от дома

Школьнику не хватило денег на проезд в Барнауле, из-за чего он оказался вдали от дома поздно вечером. Об этой истории рассказала очевидец.

По словам женщины, накануне, 18 декабря, она ехала на автобусе. Вместе с ней от площади Спартака на Южный ехал ребенок, который возвращался с тренировки.

Когда к несовершеннолетнему подошел кондуктор, то выяснилось, что у него нет денег на проезд. Школьнику не хватало пяти рублей, передает Telegram-канал Инцидент Барнаул.

Несмотря на это, кондуктор приняла решение высадить юного горожанина на следующем светофоре. Время к тому момент было позднее, а дом школьника находился далеко от «остановки».

Ранее в Томской области водитель автобуса сбил мальчика. Вместо того чтобы отвезти несовершеннолетнего домой, он повез его в образовательное учреждение.