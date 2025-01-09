«Пожар пожирает дом за домом»: Воробьев осознал бессмысленность попыток сохранить имущество в Лос-Анджелесе

Певец Алексей Воробьев заявил о бессмысленности пытаться сохранить имущество в Лос-Анджелесе. Напомним, многие звезды Голливуда потеряли жилье в результате сильных лесных пожаров.

Российский певец рассказал, что огненная стихия бушует недалеко от него. В такой ситуации спасать имущество бессмысленно, считает исполнитель.

«Когда стоишь на террасе и наблюдаешь за тем, как дикий, страшный пожар пожирает дом за домом, и это все находится в паре километров от тебя. Подует ветерок, и огонь окажется прямо у тебя у ног. В такой момент начинаешь осознавать бессмысленность попыток сохранить какое-то имущество. Абсолютная бессмыслица», - поделился певец. На его слова обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Воробьев рассказал, что у него в гараже находятся две машины и два мотоцикла. Певец упрекнул собаку в том, что она не умеет водить: можно было бы спасти два автомобиля, а не один.

Ранее сообщалось, что пожар уничтожил дом модели Пэрис Хилтон. Светская львица успела покинуть жилище – за горящим особняком она наблюдала по телевизору. Хилтон призналась, что со сгоревшим домом в Малибу связано много воспоминаний.