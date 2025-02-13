Из-за ошибки мальчика спасти не удалось: врач ввела катетер двухлетнему ребенку в легкое вместо вены

Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела в отношении врача-анестезиолога, по чьей вине погиб двухлетний пациент. Однако из-за истечения срока давности специалист избежал наказание в виде лишения свободы, передает Telegram-канал Mash Batash.

Маленький пациент оказался в больнице с подозрением на злокачественную опухоль печени в 2020 году. Его отправили в реанимацию. Там анестезиолог с четырехлетним стажем на глаз ввела катетер ребенку, но вместо вены попала в легкое. После она не отвезла мальчика на КТ, чтобы проверить, все ли в порядке.

Через некоторое время несовершеннолетний скончался, а следователи возбудили дело. Но срок давности преступления истек, в связи с этим из наказания женщине осталось лишь выплатить матери ребенка миллион рублей. До января текущего года анестезиолог продолжала работать в больнице.

Ранее сообщалось, что на Ямале двухлетний ребенок проглотил 18 магнитов и умер. Он поступил в больницу в тяжелом состоянии.